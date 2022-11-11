Михаил Дегтярев обсудил развитие литературы с представителями Союза писателей

Михаил Дегтярев встретился с Николаем Ивановым и Михаилом Щукиным Фото: Александр Янышев

В регионе открылся форум «Патриотизм в России», в рамках которого Михаил Дегтярев встретился с почетными гостями мероприятия - представителями Союза писателей России Николаем Ивановым и Михаилом Щукиным.

- В этом году мы отметили 150 лет со дня рождения великого писателя Владимира Арсеньева и организовали масштабный фестиваль «Арсеньев. Live». Было решено сделать праздник ежегодным, а в его программу включить литературную часть. Также в регионе прошел фестиваль «Писатели родного края». Наши авторы провели 25 встреч, а с творчеством земляков познакомились больше четырех тысяч человек. Еще мы увеличили и призовой фонд конкурса имени Петра Комарова до миллиона рублей, - сказал Михаил Дегтярев.

В регионе действует проект «Край комфортного проживания». Он нацелен на популяризацию культурно-исторического наследия, формирование любви к Родине и патриотическое воспитание.

- Сейчас Россия находится под давлением западных стран. Мы видим, что русскую культуру пытаются отменить, но это никому не удастся. Русская культура, как и сама Россия, вечна!

Губернатор обсудил с гостями форума развитие литературного творчества в новых субъектах России, изменения публицистики и поэзии в период СВО, творчество самого Михаила Дегтярева, издавшего уже три книги.

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