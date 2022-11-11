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НовостиОбщество10 ноября 2022 23:48

Незаконный кислород: глава больницы привлечен к ответственности за нарушения

Прокуратура Хабаровского края привлекла к ответственности больницу из-за махинаций
Александра ЯВИЩЕНКО
Прокуратура Хабаровского края привлекла к ответственности больницу из-за махинаций

Прокуратура Хабаровского края привлекла к ответственности больницу из-за махинаций

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Совгавани провела проверку того, как исполняется закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. По результатам установлено, что Советско-Гаванская районная больница заключила контракт на закупку кислорода. При этом администрация учреждения не проводила конкурс среди поставщиков и не оформила сделку в электронном виде. Тем самым руководство организации нарушило закон.

- Прокурор внес главе больницы представление. По результатам его рассмотрения приняты меры, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

За несоблюдение требований законодательства о контрактной системе больница привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.

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