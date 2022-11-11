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НовостиОбщество11 ноября 2022 0:37

Ремонт всех территорий по нацпрограмме «1000 дворов» закончился в Хабаровске

Подрядчики завершили работы на всех объектах
Александра ЯВИЩЕНКО
Ремонт дворов по нацпрограмме на 2022 год закончился в Хабаровске

Ремонт дворов по нацпрограмме на 2022 год закончился в Хабаровске

Фото: Правительство Хабаровского края

На этой неделе в Хабаровске сдали последние территории, которые ремонтировали в рамках нацпрограммы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в этом году. Представители министерства ЖКХ, городской администрации и общественной комиссии проинспектировали готовые объекты.

- Несмотря на санкционное давление и возможные перебои с поставками, не возникло проблем с благоустройством ни одного двора. Все строительные материалы, используемые в работе, производятся в Хабаровске, а игровое и спортивное оборудование - отечественными компаниями, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

За этот год в городе было отремонтировано 53 двора, объединяющих многоквартирные дома, в которых проживают около 35 тысяч человек.

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