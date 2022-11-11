Площадь Гагарина отремонтировали по нацпроекту в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Площадь Гагарина ремонтировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории площадью 2,5 тысячи квадратов уложили брусчатку, поменяли бордюры, установили лавочки, урны, диваны-качели, уличное освещение, пять видеокамер наблюдения.

- На обновление площади потрачено 11 миллионов. Во время приема объекта комиссия нашла несколько замечаний, которые подрядчик должен устранить в ближайшие дни, - рассказали в администрации Комсомольска.

Ремонт площади стал частью работ по благоустройству территории, прилегающей к проходным Комсомольского авиазавода. Уже отремонтированы улицы Уральская, Советская, Копылова, также благоустроена пешеходная алея. В следующем году будет приведена в порядок территория у памятника Гагарину.

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