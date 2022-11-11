Сотрудники МЧС потушили 16 пожаров за сутки в Хабаровске и Комсомольске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сухая погода и нарушение правил пожарной безопасности людьми привело к росту природных пожаров. За последний день спасатели Хабаровска и Комсомольска 16 раз выезжали на вызовы. Они ликвидировали возгорание почти на 20 километрах по фронту.

- Всего в Хабаровском крае за сутки было зафиксировано 64 термические аномалии. Из них на территории южных и центральных районов было 29 подпалов сухой травы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В большинстве случаев виновник возгораний - человек. Неосторожное обращение с огнем - оставленный тлеющий костер, не затушенная спичка или окурок способствуют возникновению пожаров.

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