Сотрудники МЧС потушили 16 пожаров за сутки в Хабаровске и Комсомольске
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сухая погода и нарушение правил пожарной безопасности людьми привело к росту природных пожаров. За последний день спасатели Хабаровска и Комсомольска 16 раз выезжали на вызовы. Они ликвидировали возгорание почти на 20 километрах по фронту.
- Всего в Хабаровском крае за сутки было зафиксировано 64 термические аномалии. Из них на территории южных и центральных районов было 29 подпалов сухой травы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В большинстве случаев виновник возгораний - человек. Неосторожное обращение с огнем - оставленный тлеющий костер, не затушенная спичка или окурок способствуют возникновению пожаров.
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