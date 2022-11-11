Хабаровчане заменят Деда Мороза для сотен детей

Хабаровчане могут заменить Деда Мороза для сотен детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В краевой столице стартовала акция «Растопи льдинку в сердце». Неравнодушные жители исполнят желания 200 детей из неблагополучных, малообеспеченных семей, находящихся в социально-опасном положении. Письма Деду Морозу уже написали 96 ребят. Каждое - уникально. Дети вложили душу в оформление посланий для волшебника.

- Многие хотят получить наборы для творчества, железную дорогу, машинки на пульте управления, кукол, детские косметические наборы, мягкие игрушки. Примерить на себя роль великого волшебника и исполнить детские мечты может каждый, - сказала Ирина Симакова, главный специалист центра по организации досуга детей и молодежи Хабаровска.

Дети получат подарки в конце декабря, когда будут проходить новогодние праздники в подростково-молодежных клубах.

Консультации можно получить на Ленина, 85, пятый этаж, кабинеты 501 и 505,или по телефону 46-70-61.

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