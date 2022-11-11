Не дошел домой: трагедия случилась с ребенком по дороге из школы в Хабаровске

Школьник не вернулся домой после уроков в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

10 ноября около 11:45 семилетний мальчик в одиночку возвращался домой из школы. Подойдя к пешеходному переходу на улице Большой Аэродром, он вскользь глянул по сторонам и, не заметив угрозы, шагнул на проезжую часть. В это время к зебре на высокой скорости приблизился кроссовер «Митсубиси ASX». За рулем находилась 52-летняя женщина. Она не заметила ребенка на дороге и сбила его.

- Несовершеннолетний переходил дорогу в разрешенном месте без сопровождения взрослых. Он получил тяжелые травмы головы, в том числе перелом основания черепа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Мальчика забрали в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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