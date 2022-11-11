15 кубометров мусора вывезли из леса в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

Недалеко от села Нагорное прошла экологическая акция «Чистый лес». Участники убрали свалку мусора, которая загрязняла большую территорию. Для сбора отходов пришлось задействовать технику. Всего сотрудникам лесоохраны удалось собрать 15 кубометров мусора.

- Идея провести акцию появилась в этом году. По основной деятельности мы защищаем леса от пожаров и занимаемся их восстановлением. Но ведь мусор тоже наносит вред. Поэтому мы посмотрели на проблему охраны и с экологической стороны, - сказала Виктория Ромашова, начальник отдела лесного контроля и лесоохраны минлесхоза края.

К акции «Чистый лес» присоединились жители Комсомольского, Солнечного, имени Лазо, Ульчского и Хабаровского районов, убрав территорию площадью около двух гектаров. Но патрули обнаруживают новые свалки. Пока их насчитывается 72.

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