Жители сел Хабаровского края могут ускорить подключение интернета Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края могут проголосовать за то, какие села нуждаются в первоочередном подключении к интернету. Сделать это можно на Госуслугах до 12 ноября или по почте. Из каждого села можно подать одно общее заявление до 26 ноября.

- В небольших селах и деревнях мобильная и интернет-связь очень важны. Жителям нужно получать дистанционное образование, консультации у врачей, оформлять госуслуги, пользоваться мессенджерами и соцсетями. До конца года интернет подключат в селе Добролюбово Бикинского района. В список на 2023 год войдут восемь населенных пунктов края. Какие именно - станет известно в конце декабря после голосования. Лидеров рейтинга проверят на соответствие критериям отбора, - рассказали в минцифры Хабаровского края.

К 2030 году планируется подключить к интернету 24 тысячи населенных пунктов по всей России, в том числе с населением от 100 до 500 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.