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НовостиОбщество11 ноября 2022 3:43

Жители сел Хабаровского края могут ускорить подключение интернета

Для этого нужно проголосовать за населенный пункт
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители сел Хабаровского края могут ускорить подключение интернета

Жители сел Хабаровского края могут ускорить подключение интернета

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края могут проголосовать за то, какие села нуждаются в первоочередном подключении к интернету. Сделать это можно на Госуслугах до 12 ноября или по почте. Из каждого села можно подать одно общее заявление до 26 ноября.

- В небольших селах и деревнях мобильная и интернет-связь очень важны. Жителям нужно получать дистанционное образование, консультации у врачей, оформлять госуслуги, пользоваться мессенджерами и соцсетями. До конца года интернет подключат в селе Добролюбово Бикинского района. В список на 2023 год войдут восемь населенных пунктов края. Какие именно - станет известно в конце декабря после голосования. Лидеров рейтинга проверят на соответствие критериям отбора, - рассказали в минцифры Хабаровского края.

К 2030 году планируется подключить к интернету 24 тысячи населенных пунктов по всей России, в том числе с населением от 100 до 500 человек.

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