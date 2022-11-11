Главы городов и районов Хабаровского края ведут соцсети Фото: Анастасия Осипова

В Хабаровском крае абсолютно все главы муниципалитетов ведут страницы в соцсетях. У всех них есть аккаунты во «ВКонтакте», а в «Одноклассниках» и Telegram зарегистрированы 17 из 19 глав городов и районов. Популярность соцсетей в большей мере связана с работой губернаторов. Из них личные страницы ведут 86 из 89 представителей власти.

- В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может найти на них время. Часто аккаунт губернатора - самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика, - сказал Андрей Цепелев, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы».

Некоторые губернаторы лично поручают мэрам заводить страницы в соцсетях. В некоторых регионах даже составляется рейтинг по качеству ведения аккаунтов.

Общее число подписчиков у всех глав городов и районов - 6,5 миллиона человек. Почти треть из них наблюдают за деятельностью представителей власти через платформу «ВКонтакте».

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