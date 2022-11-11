«Купи букет»: аферисты предлагают бизнесменам откупиться цветами от проверки

Мошенники заставляют предпринимателей оплачивать доставку цветов в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприниматели Хабаровского края получают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Во время разговора владельцев бизнеса предупреждают о внеплановой проверке по соблюдению санитарного законодательства. Им предлагают откупиться, оплатив доставку цветов курьером.

- Обращаем внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что эти действия - мошенничество, - сказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей региона просят сообщать о таких звонках в полицию. Перечислять деньги под любым предлогом никуда не нужно. Сотрудники ведомства уже передали информацию о действии аферистов в правоохранительные органы.

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