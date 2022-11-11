Мобилизованные практикуются в вождении тяжелых грузовых автомобилей в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) улучшают навыки вождения тяжелых грузовых автомобилей «Урал». Прежде чем приступить к практике, они сдают зачеты по теории, изучают алгоритмы действий при возникновении внештатных ситуаций и вспоминают техническое устройство техники, на которой они когда-то проходили военную службу.

- Водители выполняют упражнение «Габаритная восьмерка». Это маневрирование в ограниченном пространстве. Военнослужащие отрабатывают повороты и развороты разной сложности, торможение и экстренную остановку. Также они учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Чтобы сдать нормативы, механики-водители должны пройти все препятствия без остановок, не задевая ограничительные столбы.

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