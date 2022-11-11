Спасатели на вертолете отправились тушить горящую траву в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

11 ноября около 14:20 вертолет центра МЧС России вылетел из Хабаровска в Амурский район. На борту находятся 10 спасателей с ранцевыми огнетушителями и другим оборудованием.

Возгорание сухой травы произошло в двух километрах южнее села Голубичное. Населенный пункт совсем небольшой. По словам главы поселения, в нем всего 11 домов. Подъезда к этому месту нет, поэтому спасателям ничего не остается, как добираться по воздуху, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Горящая трава в большинстве случаев - результат действий человек. Спасатели просят жителей соблюдать осторожность при обращении с огнем.

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