Спасатели на вертолете отправились тушить горящую траву в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
11 ноября около 14:20 вертолет центра МЧС России вылетел из Хабаровска в Амурский район. На борту находятся 10 спасателей с ранцевыми огнетушителями и другим оборудованием.
Возгорание сухой травы произошло в двух километрах южнее села Голубичное. Населенный пункт совсем небольшой. По словам главы поселения, в нем всего 11 домов. Подъезда к этому месту нет, поэтому спасателям ничего не остается, как добираться по воздуху, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Горящая трава в большинстве случаев - результат действий человек. Спасатели просят жителей соблюдать осторожность при обращении с огнем.
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