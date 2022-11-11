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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:12

Новая транспортная карта стала доступна хабаровчанам

Кроме обычной, жители краевой столицы могут приобрести и семейную карту
Александра ЯВИЩЕНКО
Новая транспортная карта стала доступна хабаровчанам

Новая транспортная карта стала доступна хабаровчанам

Фото: Администрация Хабаровска

С помощью новой транспортной карты от оператора безналичной отплаты проезда ООО «ГПС» можно расплачиваться в транспорте на территории не только Хабаровского края, но и Амурской области. Она работает через терминалы безналичной оплаты проезда оператора.

- Пополнить баланс можно через мобильные приложения T-karta и «Квартплата+», - рассказали в мэрии Хабаровска.

Кроме транспортных карт доступны семейные. С их помощью можно оплачивать проезд за 10 пассажиров на одном рейсе. Помимо обычного пластика, карта может быть в виде браслета и брелока. До 31 декабря действует скидка - один рубль за каждую поездку. Приобрести карту можно в МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» на Ким Ю Чена, 42.

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