Снег с дождем и гололед прогнозируют синоптики Хабаровскому краю 2 ноября Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Погода в Хабаровске 12 ноября испортится еще больше. По словам синоптиков, в субботу ожидаются атмосферные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Из-за понижения температуры вода на дорогах может превратиться в лед, из-за чего высок риск гололеда. Ветер в Хабаровске почти утихнет. Его скорость не превысит 5-10 метров в секунду. Ночью температура упадет от -3 до -5, а днем будет держаться в районе нулевых значений.

В Хабаровском крае погода 12 ноября будет не лучше. По всей территории ветер достигнет 10-14 метров в секунду, кроме Охотского побережья - там порывы будут достигать 20 метров.

На юге и в центре региона ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и гололед. Ночью температура упадет от -6 до -9, а днем поднимется до 3-5 градусов. На севере без осадков. Ночью столбик термометра покажет 8-17 градусов ниже ноля, а днем от -15 до -1.

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