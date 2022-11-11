127 гостиниц прошли классификацию в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае классифицированы 127 гостиниц. Из них 53 прошли необходимые проверки при господдержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Подтверждать «звездность» по закону нужно всем гостиницам, независимо от их дохода, количества номеров и сотрудников. Иначе они не смогут работать легально.

- Свидетельство о классификации - официальный документ, который подтверждает уровень и качество услуг. Документ дается на три года. Благодаря государственной помощи некоторые отельеры смогут пройти проверки, не оплачивая их, - рассказал Олег Лучин, замминистра туризма края.

Оценку отелям ставят специализированные организации. Чтобы пройти эту процедуру бесплатно, нужно подать заявку в ЦОУ «Мой бизнес».

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