В Хабаровске открывается все больше пунктов пошива одежды для военнослужащих Фото: Ольга Солопчук

В Хабаровске с каждым днем все больше людей проявляет желание помогать мобилизованным гражданам. В регионе открываются мастерские по пошиву одежды и обмундирования для военнослужащих. Активистки занимаются пошивом после работы, как рассказала «КП» - Хабаровск» директор школы шитья Ольга Солопчук, девушки помогают, чем могут, однако сейчас у них заканчиваются нитки.

- По-другому никак! Организовали пункты пошива. Колледж дал нам уютный уголок. Приютил. Приходите к нам шить, - говорит Ольга Солопчук корреспонденту «КП» - Хабаровск».

Девушки отшивают самые разные вещи - от подшлемников, балаклав, снудов и толстовок до чехлов для шлемов. Само движение разрастается. Помогает мобилизованным огромное количество народа. Волонтеры организации «Золотые руки ангела» шьют пятиточечники, дефицитный в магазинах товар, а также эвакуационные носилки.

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