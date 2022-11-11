«Полигон креативной индустрии» откроется в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на базе института развития образования заработает «Полигон креативной индустрии». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, учреждение отметило свой 90-летний юбилей, в честь которого прошло награждение нескольких поколений сотрудников. Институт - ведущий центр научно-методической деятельности в ДФО. Он является оператором таких проектов как «Учись и работай в Хабаровском крае», «Ориентир - талант.Khv», «Патриотическое воспитание граждан» и других.

- Сегодня институт развития образования - это одна из площадок, где презентуют лучшие педагогические практики и инновации в образовательных организациях, обсуждают актуальные проблемы обучения и воспитания, проектируют пути их решения. Могу с уверенностью сказать, что институт - это сердце системы образования Хабаровского края, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки края.

В учреждении есть все, что необходимо, от интерактивных карт до цифровой студии и прочего. Здесь работает центр непрерывного профмастерства, и планируется запуск центра опережающей подготовки кадров. Также тут откроют шесть площадок «Полигона креативной индустрии» к моменту проведения Национального чемпионата профмастерства.

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