Михаил Дегтярев: Мы одни из лучших по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Фото: Правительство Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подвел итоги ВЭФ-2022 в части реализации нацпроектов в регионе. Как отметил глава, край является одним из лучших по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
- В текущем году на эти цели регион получил дополнительно более 600 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Кроме того, край в лидерах среди субъектов ДФО по расселению аварийного жилья и по созданию комфортной городской среды, - сказал Дегтярев на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока во Владивостоке.
Губернатор отметил, что в регионе растет число резидентов ТОР. Что касается бизнеса, то по результатам ВЭФ-2022 край заключил несколько соглашений на общую сумму в 180 миллиардов рублей.
На заседаниях председательствовал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что распоряжения Владимира Путина по развитию региона выполняются в полной мере.
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