Михаил Дегтярев: Мы одни из лучших по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подвел итоги ВЭФ-2022 в части реализации нацпроектов в регионе. Как отметил глава, край является одним из лучших по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

- В текущем году на эти цели регион получил дополнительно более 600 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Кроме того, край в лидерах среди субъектов ДФО по расселению аварийного жилья и по созданию комфортной городской среды, - сказал Дегтярев на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока во Владивостоке.

Губернатор отметил, что в регионе растет число резидентов ТОР. Что касается бизнеса, то по результатам ВЭФ-2022 край заключил несколько соглашений на общую сумму в 180 миллиардов рублей.

На заседаниях председательствовал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что распоряжения Владимира Путина по развитию региона выполняются в полной мере.

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