Всероссийский День правовой помощи детям отпразднуют в Хабаровском крае 18 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

18 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к празднованию принятия Декларации прав ребенка. В Хабаровском крае в этот день будет работать «горячие линии», где все желающие смогут задать вопросы о соцподдержке, обеспечении детей-сирот жильем, медицинской помощью и льготными лекарствами, защите прав и интересов несовершеннолетних.

- 18 ноября с 10 до 17 часов личный прием проведет уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. В это же время будет проведена «горячая линия» для правового консультирования несовершеннолетних и их законных представителей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Попасть на прием можно по адресу: Муравьева-Амурского, 32. Телефоны «горячих линий»: 8 (4212) 31-84-30 и 8 (4212) 31-87-01.

Сотрудники органов исполнительной власти края и города, аппаратов уполномоченного по правам человека и ребенка также проведут тематические викторины, конкурсы, квесты в образовательных учреждениях края, направленные на повышение уровня правовой грамотности детей.

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