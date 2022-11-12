Снегоуборочная техника устраняет последствия циклона в Хабаровске

Коммунальщики устраняют последствия циклона в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Снег, начавшийся в Хабаровске вечером 11 ноября, очень быстро покрыл дороги города. Аварийная обстановка в краевой столице обострилась. С началом снегопада на дороги выехали десятки спецмашин. Улицы с высоким трафиком и остановки общественного транспорта посыпали песком, противогололедными материалами, чистили от снега. Коммунальщики работают в городе с ночи.

- Всего было израсходовано около 760 тонн пескосоляной смеси и почти восемь тонн реагентов. Ночью работали 29 спецмашин. Утром их количество увеличилось до 44. Дороги и тротуары все еще посыпают, пешеходные и подземные переходы чистят от снега, - рассказали в управлении дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Напомним, что в прошлый раз из-за гололеда на дорогах краевой столицы произошли десятки аварий. Циклон, пришедший в город 3 ноября, парализовал движение транспорта почти на весь день.

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