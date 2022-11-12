В Хабаровском крае увеличиваются объемы производства молока Фото: Правительство Хабаровского края

За последние 10 месяцев в Хабаровском крае родилось больше 14 тысячи телят. Во многом этого получилось добиться благодаря искусственному осеменению при содействии АНО «Хабаровскплемсервис». Организация помогла увеличить поголовье крупного рогатого скота (КРС) на 350 телят. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Такая динамика уже скоро позволит обеспечить весь регион собственным молоком.

Помочь в увеличении поголовья КРС призвано и открытие пунктов искусственного осеменения в отдаленных районах края. Фермеры могут обратиться в эти организации, чтобы шить породу стада и получить телят с высокими генетическими показателями. Сделать это можно бесплатно.

- Производства молока в крае выросло благодаря увеличению доли племенных животных в хозяйствах. Открытие новых пунктов и меры государственной поддержки – часть планомерной работы руководства региона, - сказала Алена Селезнева, представитель минсельхоза Хабаровского края.

Для фермеров действует несколько мер поддержки: субсидии на собственное производство молока и приобретение племенного молодняка, гранты на создание семейных ферм. В этом году поддержку получили 19 хозяйств. Общая сумма помощи составила 96,7 миллионов рублей.

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