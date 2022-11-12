В Хабаровском крае выбрали лучшие организации с высокой социальной эффективностью Фото: rnknpz.rosneft.ru

В Хабаровском крае прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». На участие поступило 46 заявок от 24 организаций края. Победителей выбирали в 14 номинациях. Оценивались показатели условий и охраны труда, развитие соцпартнерства, предоставление допгарантий работникам с семейными обязанностями и другие.

- Гран-при в производственной сфере получил «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», а в непроизводственной – Краевая станция переливания крови. На федеральном этапе конкурса Хабаровский край представят Филиал «Хабаровские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и Краевая станция переливания крови, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В прошлом году сразу две организации региона победили в федеральном этапе конкурса. Первое место присудили Краевой станции переливания крови в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы». Второе место досталось Хабаровскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск». Предприятие победило в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

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