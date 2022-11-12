Около 15 тонн вторсырья собрали участники акции БумБатл в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийская акция БумБатл объединила множество единомышленников. Ее цель – приобщить людей к раздельному сбору мусора. С каждым днем число участников увеличивается. Присоединиться к ней решили и сотрудники министерства ЖКХ Хабаровского края. Они вместе с детьми сдали десятки килограммов макулатуры в пункт приема для дальнейшей переработки. Ведомство привлекает общественников к организации подобных мероприятий. Они помогают воплощать в жизнь государственные инициативы, сотрудничая с регоператором по обращению с отходами.

В рамках акции прошли эко-уроки в 15 школах Хабаровска и района имени Лазо. В школе №15 для детей провели мастер-класс по изготовлению бумаги из вторсырья. Дети узнали об истории изготовления бумаги, о вредности целлюлозно-бумажного производства и необходимости развития вторпереработки, чтобы сохранить природные и водные ресурсы.

- Задача - показать детям, что в условиях обычного класса происходит производство, не требующее вырубки деревьев, но дающее потрясающий результат, - сказала Марина Васильева, эколог регоператора.

Дети поняли, что из использованной бумаги можно сделать новую, поэтому сбор макулатуры – маленький шаг к спасению дерева.

Акция Бумбатл закончится через три дня, но в министерстве ЖКХ уже подводят ее итоги. В Хабаровском крае за месяц собрали почти 15 тонн макулатуры.

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