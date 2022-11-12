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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 5:39

Непосильная дорога: сразу несколько аварий случилось на трассе под Хабаровском

Восемь машин разбились из-за гололеда под Хабаровском
Александра ЯВИЩЕНКО
Восемь машин разбились из-за гололеда под Хабаровском Фото: скриншот из видео

Восемь машин разбились из-за гололеда под Хабаровском Фото: скриншот из видео

Очередной циклон в Хабаровском крае снова парализовал дорожное движение. И если в городе улицы чистят от снега, то на трассах водителям приходится ездить по «стеклу». Очевидцы говорят, что на дороге от Некркасовки от Ильинки 12 ноября произошло аж четыре аварии, в которых разбились восемь машин.

В новостных пабликах пишут, что на трассе под Хабаровском столкнулись два военных грузовика. В нескольких десятках метров еще три машины не смогли разъехаться по дороге, покрытой льдом. ДТП уже оформляют сотрудники ГИБДД. Рядом с Некрасовкой очевидцы заметили машину в канаве и еще две разбитые машины. Пока неизвестно, есть ли среди пассажиров всех этих автомобилей пострадавшие.

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