Экотроллейбус вышел на маршрут в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Один из хабаровских троллейбусов стал площадкой для рекламных эко-кампаний. Вся машина обклеена агитационными лозунгами и надписями, пропагандирующими бережное отношение к природе. Привлечь внимание хабаровчан к проблемам окружающей среды помогли юные экологи из школьного лесничества «Растим лес». 12 ноября они провели интерактивное представление, пассажирам загадывали загадки, рассказывали о правилах поведения в лесу и пожарной безопасности. Они объясняли, чем опасен пал сухой травы, какой ущерб наносят пожары животному и растительному миру Дальнего Востока.

- Экологическое просвещение – важная часть нацпроекта «Экология». Кроме минприроды края в акции участвуют общественные организации, учреждения образования, культуры, социально ответственные предприятия. Радует появление новых креативных форм разъяснительной работы с населением. Нужно доносить до людей, что охрана окружающей среды – зона ответственности каждого. Спасибо МУП «Городской электрический транспорт» за поддержку нашего проекта, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

На память об акции дети раздали пассажирам небольшие календари на 2023 год.

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