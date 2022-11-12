Инструменты поддержки застройщиков расширились в Хабаровском крае Фото: Дмитрий СТЕШИН

Совещание регионального правительства с участием представителей ДОМ.РФ прошло в Хабаровском крае. Специалисты Института развития провели роад-шоу для застройщиков. Основной темой собрания стало стимулирование строительства жилья на федеральных земельных участках с помощью инструментов государственной компании.

- Механизмы ДОМ.РФ широко используют на Дальнем Востоке, особенно в Хабаровском крае. Здесь заключен один из первых в России договоров по комплексному развитию территории (КТР). Благодаря этому в регионе появится около 600 тысяч квадратных метров современного жилья. На стадии обсуждения еще несколько проектов, направленных на повышение качества жизни, – сказал Александр Левинталь, управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку.

Сотрудничество с ДОМ.РФ окажет положительное влияние на всю отрасль в регионе. Так считает Керим Сунгуров, зампред правительства края по строительству. Сейчас ведется работа над понижением ставки по ипотечным кредитам на возведение частных домов, прорабатываются направления, связанные с арендным жильем. Новые механизмы работы будут способствовать росту объемов жилищного строительства, созданию здоровой конкуренции между застройщиками и сдерживанию роста стоимости квадратного метра.

Один из самых эффективных инструментов развития жилищного строительства сейчас – земельные аукционы. Институт развития готовит к реализации участок в Краснофлотском районе Хабаровска. На 207,7 гектарах можно будет построить больше 392 тысяч квадратных метров жилья. Инвестору будет рекомендовано применять Стандарт КРТ, разработанный ДОМ.РФ. Помимо жилья он предполагает создание социальных, коммерческих и других объектов. Торги на право заключения договора планируют провести в первом квартале следующего года.

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