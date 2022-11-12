Водителя автобуса осудят за аварию с 10 пострадавшими в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск 3 октября 2021 года произошла авария. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Машина вместе с пассажирами перевернулась, из-за чего люди в салоне получили тяжелые увечья. Среди пострадавших оказался пятилетний ребенок, у которого диагностировали черепно-мозговую травму. Еще одной жертвой аварии стала 51-летняя женщина. Ее состояние медики оценили как тяжелое. За медицинской помощью сразу обратились восемь человек, но позже число пострадавших увеличилось до 10.

- На водителя завели уголовное дело. Была собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение в совершении преступления, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Прокурор утвердил обвинение, после чего материалы уголовного дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

- Уголовное дело будет рассматривать Нанайский районный суд, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Автобус перевернулся на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

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