Глава Хабаровска Сергей Кравчук стал самым цитируемым мэром на Дальнем Востоке
Фото: Администрация Хабаровска
Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ «Медиология» опубликовал статистику цитируемости среди мэров Дальнего Востока. Первое место у главы Хабаровска Сергея Кравчука. Он обошел мэра Владивостока Константина Шестакова, который занимает второе место. У хабаровского главы результат оказался почти вдвое выше – 11 176 баллов против 6 042,1 балла. На третьем месте мэр Благовещенска Олег Имамеев, у которого 5 715 баллов.
Сергей Кравчук набрал наибольшее число баллов благодаря активной деятельности и ведению соцсетей. Больше всего на рейтинг повлияло освещение таких тем, как поддержка семей мобилизованных и открытие благоустроенных территорий по нацпрограмме «1000 дворов».
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