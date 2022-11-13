Автобусам запретили ездить по маршруту из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Рейсовым автобусам закрыли проезд по маршруту Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре. Этот участок федеральной трассы А-376 сейчас опасен из-за сильного гололеда, предупредили в региональном главке МЧС.

— Водителям транспортных средств рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывая дорожные и погодные условия,— говорят в ведомстве.

Там сообщили, что ограничения будут сняты, как только дорожное полотно приведут в порядок.

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