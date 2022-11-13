Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16-летняя девушка в Хабаровске подозревается в краже 150 тысяч рублей у своего знакомого. Горожанку задержали сотрудники полиции.

Оказалось, что она на вечеринке подсмотрела графический ключ на телефоне приятеля и когда молодой человек отвлекся, перевела все деньги из его мобильного банка себе.

— Обнаружив исчезновение денежных средств, владелец смартфона написал заявление в полицию. Воспользоваться похищенными деньгами ранее не судимая горожанка не успела. Все накопления возвращены заявителю, — рассказали в МВД региона.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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