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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 0:14

Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские в Хабаровске

Горожанка умыкнула у своего знакомого 150 тысяч рублей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские в Хабаровске

Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские в Хабаровске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16-летняя девушка в Хабаровске подозревается в краже 150 тысяч рублей у своего знакомого. Горожанку задержали сотрудники полиции.

Оказалось, что она на вечеринке подсмотрела графический ключ на телефоне приятеля и когда молодой человек отвлекся, перевела все деньги из его мобильного банка себе.

— Обнаружив исчезновение денежных средств, владелец смартфона написал заявление в полицию. Воспользоваться похищенными деньгами ранее не судимая горожанка не успела. Все накопления возвращены заявителю, — рассказали в МВД региона.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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