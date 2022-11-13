Обманутые дольщики в Хабаровском крае будут восстановлены в своих правах к 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Хабаровского края продолжают свою работу по восстановлению обманутых дольщиков в правах на их жилье. С начала 2022 года из 34 долгостроев были введены в эксплуатацию 18. По словам губернатора региона Михаила Дегтярева, к 2023 году проблемы с жильем должны быть решены.

— Софинансирование важно и нужно предусматривать! Есть договоренность – до конца 2023 года проблему с обманутыми дольщиками полностью решить. Необходимо восстановить их нарушенные права, не допустив появления новых случаев, — сказал Дегтярев.

Напомним, что деньги на достройку проблемных домов выделяют из специального фонда. Так, удалось довести до уме многоэтажки, которые не сумели возвести в срок такие компании как «Лазурит», «Диалог», «Техмонтаж», «Утес» и другие.

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