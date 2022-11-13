Из-за воров ограничили въезд на кладбище в Хабаровском крае. Фото: 27dps_lazo

Кладбища всегда притягивали к себе криминальный контингент. В частности потому, что это удобные места для воров: есть возможность похитить дорогие металлические ограждения и прочее, что установили на могилах своих близких убитые горем родственники. Сразу два подобных случая произошел в Переяславке Хабаровского края, из-за чего въезд на территорию кладбища был ограничен.

Одна из местных жительниц обратилась в СМИ с просьбой помочь: на днях у нее погиб ребенок. Женщина хотела выбрать место для захоронения, но вдруг выяснилось, что вход на территорию кладбища теперь только по пропускам.

Возмутительная ситуация вызвала широкий резонанс. Однако выяснилось, что ситуация обстоит несколько иначе.

— Никакого разрешения не требуется, никто не спрашивает ни фамилию, ни цель визита – записывается номер машины и время въезда и выезда. Для этого нужно позвонить по телефону смотрителя, указанному на каждом из двух въездов, — сообщил директор МКУ «Благоустройство поселка Переяславка» Виталий Евсеев.

Если человек посещает кладбище не на автомобиле, то он может спокойно воспользоваться калиткой. Никаких разрешений не нужно.

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