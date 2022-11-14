Мороз пощиплет: минусовые температуры установятся в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая неделя началась с морозов. Погода в Хабаровске 14 ноября будет морозной, но без осадков и сильного ветра. Ночью температура опустится от -9 до -11. Днем потеплеет до -1. Юго-западный ветер достигнет скорости 3-9 метров в секунду.

Погода в Хабаровском крае 14 ноября также не порадует плюсовыми температурами. Вероятность осадков будет низкая. В центре региона днем ожидается от -11 до ноля, а ночью от -5 до -22. На юге температура будет колебаться от -13 ночью до -1 днем. В северных районах похолодает до -20 ночью, а днем столбик термометра покажет от -3 до -14. На территории края будет слабый ветер до 10 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.