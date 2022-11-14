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НовостиОбщество13 ноября 2022 23:15

Хабаровчане отпраздновали День экономиста 11 ноября

С праздником коллег поздравила первый зампред правительства края Мария Авилова
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчане отпраздновали День экономиста 11 ноября

Хабаровчане отпраздновали День экономиста 11 ноября

Фото: Администрация Хабаровска

11 ноября в России отметили День экономиста. Жителей Хабаровского края с профессиональным праздником поздравила Мария Авилова.

- Президент России Владимир Путин всегда подчеркивает значимость работы экономиста. Сегодня задачи усложнились во много раз, возросла ответственность. Нужно оставаться профессионалом, в любой ситуации видеть возможности и действовать на опережение. Ваш профессионализм и ежедневный труд, безусловно, помогают преодолевать трудности и двигаться вперед, - сказала Мария Авилова.

Лучших экономистов поздравили 12 ноября в Хабаровске. Церемония прошла в Городском дворце культуры при участии сотрудников мэрии и муниципальных организаций.

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