Дал в глаз охраннику: мужчина напал на представителя власти в Амурске

Пьяный мужчина ударил в глаз охранника кафе в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

Случай нападения на представителя власти произошел в Амурске в марте этого года. 28-летний мужчина отдыхал в кафе. За выпивкой и музыкой время прошло незаметно. Посетитель задержался до закрытия заведения. Когда его попросили покинуть кафе, он начал материть охранников, после чего дал в глаз одному из них, а второго с силой дернул за руку.

- Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. На него завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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