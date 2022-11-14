Всего под 3%: кредиты для бизнесменов стали доступнее в Хабаровском крае

Ставки по кредитам для предпринимателей упали в Хабаровском крае
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Краевой фонд поддержки малого предпринимательства объявил о снижении ставок по кредитам для предпринимателей. С 15 ноября стартует акция «Фонд поддержки малого предпринимательства - 30 лет делаем бизнес вместе!». Со вторника можно будет получить заем под 3% годовых по всем программам фонда для малого и среднего бизнеса. Под программу подпадают и самозанятые. Род деятельности, как и сроки существования своего дела, не имеет значения.
- Сейчас ставки варьируются в пределах 3,75-10%. Уже завтра и до 15 декабря можно будет взять микрозайм до пяти миллионов рублей на три года. Акционная ставка действует только для новых договоров, заключенных с 15 ноября, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.
Заявку можно оставить на сайте «Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» или по адресу: Запарина, 51, второй этаж.
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