В хабаровском ТОГУ пройдет научная конференция памяти профессора Даниловского Фото: pnu.edu.ru

В 13:00 начинает работу научная секция «Экология, техносферная безопасность, инженерные системы и природообустройство». Она пройдет в ТОГУ в аудитории 117 Л в рамках научно-практической конференции «Проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплекса».

На встрече с приветственным словом выступят представители ведущих вузов Дальнего востока, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, краевого МЧС, Амурского бассейнового водного управления, сотрудники городской администрации. Участники зачитают свои доклады. На выступление каждого будет отведено 15 минут:

- 14:00-14:15, «Влияние изменения климата на гидрологический режим Амура»;

- 14:15-14:30, «Техносферная безопасность и природообустройство»;

- 14:30-14:45, «Очистные сооружения для бытовых сточных вод малонаселенных пунктов»;

- 14:45-15:00, «Водохозяйственные проблемы трансграничных бассейнов;

- 15:00-15:15, «Технология очистки подземной воды от железа и марганца»;

-15:15-15:30, «Формирование природно-технической системы нефтегазового комплекса Дальнего Востока»;

-15:30-15:45, «Прогрессивные средства, сооружения и аппараты из полимер-композитных материалов, применяемые для очистки и природных, и сточных вод»;

-15:45-16:00, «Современное оборудование строительной отрасли и промышленности для подготовки и очистки сточных вод, в том числе для целей экологической безопасности»;

-16:00-16:15, «Нормативно-правовые и социально-экономические аспекты охраны водных объектов в современных условиях»;

- 16:15-16:25, «Негативное влияние выбросов автотранспорта на здоровье населения и экологическую безопасность ДФО»;

- 16:25-16:35, «Использование современных ГИС-систем для анализа риска пожаров»;

-16:35-16:45 «Деградация водоохранных зон с точки зрения экологической опасности для систем водоснабжения»;

- 16:45-16:55, «Современные методы эколого-гидрогеологического мониторинга систем водоотведения»;

- 16:55-17:05, «Геоинформационная интеллектуальная система как технологическая основа обеспечения техносферной безопасности на ж/д транспорте»;

-17:15-17:25, «Разработка системы дистанционного мониторинга экологической безопасности на АО «ННК - Хабаровский НПЗ»;

- 17:25-17:35, «Социальные и экологические проблемы развития города и территорий»;

-17:35-17:45, «Состояние окружающей среды при строительстве и эксплуатации газоперерабатывающего завода»;

- 17:45-17:55, «Негативное воздействие промышленных выбросов на окружающую среду»;

- 17:55-18:00, «Особенности интегрированного управления водными ресурсами Хабаровского края».

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