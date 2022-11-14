Первый центр раннего физического развития детей откроется в Комсомольске-на-Амуре Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровском крае пилотный проект центра раннего физического развития детей будет запущен в Комсомольске в январе 2023 года. В его рамках будет проводиться тестирование воспитанников детсадов, которые посещают учреждения с приоритетным физическим развитием. Специалисты будут использовать аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом». Он поможет определить у детей предрасположенность к определенным видам спорта. Основой тестирования станут психологическое, антропологическое и спортивное исследования.

- Будет разработана программа ранней подготовки детей. В центре установлено передовое отечественное оборудование и программное обеспечение. Используется уникальный алгоритм, учитывающий больше 150 показателей для выбора вида спорта. После комплексного тестирования родители, чей ребенок принимал участие в исследовании, получат подробное заключение. Им дадут индивидуальные рекомендации по выбору спортивной секции, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

В регионе уже есть три комплекса «Стань чемпионом»: в Хабаровске, Комсомольске и районе имени Лазо. Сейчас их больше применяют в работе со взрослыми спортсменами.

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