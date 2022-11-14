Сотрудники МЧС проверили мобильные подвижные пункты отопления в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В регионе готовятся к затяжной зиме. Спасатели готовят мобильные пункты отопления, в которых люди могут согреться в любое время. Всего таких укрытий в этом году будет 29. Сотрудники МЧС проверили готовность пунктов в Хабаровске.

- Во время сильных морозов пункты заранее разворачиваются на сложных участках дорог, где могут произойти ЧС во время подъемов и прохождения горных перевалов. Укрытия служат местом для обогрева и оказания помощи. Здесь же базируются опорные пункты для техники и спасателей, что сокращает время реагирования на ЧП. Все четыре мобильных и четыре подвижных пункта обогрева готовы к развертыванию и могут применяться в зависимости от погоды, - сказал Виталий Дарчия, помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели осмотрели оборудование, технику и имущество, необходимое для развертывания лагеря, организации мест для отдыха, питания и дежурства.

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