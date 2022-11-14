Благотворительный концерт и аукцион состоятся в Хабаровске 20 ноября

Благотворительный концерт и аукцион «Все для победы» пройдет в Хабаровске 20 ноября
Фото: Правительство Хабаровского края
В спорткомплексе «Олимпия» 20 ноября в 12:00 пройдет благотворительный концерт, выставка картин и аукцион «Все для победы». Собранные средства перечислят на нужды военнослужащих, которые принимают участие в военной спецоперации.
- В программе запланировано выступление гимнасток, беспроигрышная лотерея и аукцион. В спорткомплексе будет работать буфет «Худышка», в котором гости и смогут попробовать еду, приготовленную воспитанницами «Олимпии» и их родителями. На аукционе представят работы спортсменок и картины дальневосточных художников - Владимира и Надежды Хрустовых, - рассказали в администрации Хабаровска.
Гостей ждут по адресу: переулок Молдавский, 10.
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