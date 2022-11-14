Хабаровчан приглашают принять участие в антикоррупционном диктанте Фото: антикорр-диктант.рф
Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет с 9 по 11 декабря. Принять в нем участие приглашают жителей Хабаровского края.
- Это федеральный образовательный проект. Его цель - просвещение населения в области противодействия коррупции. Мероприятие проходит в удобной и интерактивной форме, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Диктант проводится в формате теста из 40 вопросов. К каждому из них на выбор предлагается несколько вариантов. Участие можно принять на сайте антикорр-диктант.рф. Тем, кто набрал высокий балл, выдается именной сертификат, который подтверждает знания в области противодействия коррупции.
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