Хабаровская команда FlyHab взяла серебро на соревнованиях по аэротрубному спорту Фото: Правительство Хабаровского края

В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по аэротрубным дисциплинам и парашютному спорту «Крылья Сахалина 2022». Участие приняли около 35 спортсменов от девяти лет и старше, Хабаровский край представляла команда FlyHab. Соревнования длились с 10 по 14 ноября, за это время были выбраны лучшие спортсмены в командных и личных дисциплинах, вертикальных и горизонтальных двойках.

В дисциплине «групповая аэротрубная акробатика» отличились хабаровчане Владимир Блинков и Иван Дмитриев. Они заняли второе место. Самый молодой участник команды FlyHab - Ярослав Брезденюк занял пятое место в дисциплине «фристайл».

- Учитывая дебют наших спортсменов, опыт и уровень подготовки их соперников - это отличный результат. Среди участников были чемпионы и призеры чемпионатов России. Мы получили хороший опыт. Теперь будем готовиться к Кубку России, который пройдет в апреле в Кемерово, - сказал Павел Брезденюк, руководитель хабаровской спортивной делегации.

В крае этот вид спорта начал развиваться примерно год назад. Сегодня этой дисциплиной занимаются около 20 человек.

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