Бывший зампрокурора ЕАО Андрей Колесников назначен первым замом прокурора ДНР Фото: Прокуратура ЕАО

Седьмого ноября генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур ДНР и ЛНР. Ведомства будут заниматься организацией надзора в новых субъектах страны. После подписания документа он назначил руководителей прокуратур.

Глава генпрокуратуры ДНР с 2014 года Андрей Спивак 10 ноября был представлен коллективу как и. о. главы надзорного ведомства ДНР. А вот исполняющим обязанности первого зампрокурора республики назначен Андрей Колесников. Раньше он был старшим следователем прокуратуры Индустриального района Хабаровска, руководил ведомством в Железнодорожном районе. После Андрей Колесников занял пост прокурора отдела прокуратуры Хабаровского края, затем - зампрокурора ЕАО, еще позже - прокурора Сахалина.

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