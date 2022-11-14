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НовостиОбщество14 ноября 2022 3:33

Бывший зампрокурора ЕАО Андрей Колесников назначен первым замом прокурора ДНР

Ранее он также работал прокурором отдела прокуратуры Хабаровского края
Александра ЯВИЩЕНКО
Бывший зампрокурора ЕАО Андрей Колесников назначен первым замом прокурора ДНР

Бывший зампрокурора ЕАО Андрей Колесников назначен первым замом прокурора ДНР

Фото: Прокуратура ЕАО

Седьмого ноября генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур ДНР и ЛНР. Ведомства будут заниматься организацией надзора в новых субъектах страны. После подписания документа он назначил руководителей прокуратур.

Глава генпрокуратуры ДНР с 2014 года Андрей Спивак 10 ноября был представлен коллективу как и. о. главы надзорного ведомства ДНР. А вот исполняющим обязанности первого зампрокурора республики назначен Андрей Колесников. Раньше он был старшим следователем прокуратуры Индустриального района Хабаровска, руководил ведомством в Железнодорожном районе. После Андрей Колесников занял пост прокурора отдела прокуратуры Хабаровского края, затем - зампрокурора ЕАО, еще позже - прокурора Сахалина.

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