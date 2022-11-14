Глава Николаевского лесничества получил взятку в размере 355 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С декабря 2021 по февраль 2022, работая главой Николаевского лесничества, получил взятку в размере 355 тысяч рублей. Взамен он предоставил жителю Хабаровского края древесину в обход закона.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «получение взятки». Сейчас проводится расследование, собираются доказательства вины подозреваемого при участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и регионального УЭБиПК УМВД России, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Оба участника незаконной сделки были задержаны. Их взяли под стражу до конца следственных действий.

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