Оборот Монетной площадки в Хабаровском крае составил пять тонн монет за год Фото: Дальневосточное ГУ Банка России
Единственная на Дальнем Востоке Монетная площадка уже год работает в Хабаровском крае. За это время через нее прошло 845 мешков с монетами, общий вес которых составил больше пяти тонн. Сама по себе Монетная площадка - это электронный сервис, с помощью которого банки могут регулировать количество монет в обороте. Они оформляют заявки на излишки или нехватку монет, а после договариваются о поставках.
- Это помогает вернуть монеты в активный оборот. Для регулятора это снижает затраты на чеканку, перевозку и обработку, а банки могут быстро получать необходимый объем монет, минуя подразделения Банка России, - сказал Олег Карепов, начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России.
На Хабаровской площадке сейчас сотрудничают 11 организаций. Ожидается, что к 2025 году они будут работать в 48 регионах, а их годовой оборот составит не меньше 2,4 миллиарда рублей или три тысячи тонн монет.
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