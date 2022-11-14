Следком проводит проверку после смерти пациентки в больнице Комсомольска-на-Амуре

Примерно через 2,5 часа женщина перестала стонать и подавать признаки жизни Фото: Скриншот с видео

Следственный комитет организовал проверку после истории с издевательством над пациенткой, которая в итоге умерла. Напомним, что ЧП случилось 11 ноября в больнице №7. Женщина осталась без помощи врачей, приглядывал за ней только охранник.

Комсомольчанка поступила в больницу из своего подъезда. Предварительно, на женщину напали и избили. По данным минздрава, у нее был цирроз печени, пострадавшей провели необходимые обследования.

Кадры, снятые очевидцами, говорят о том, что женщина находилась в смотровой одна, лишь изредка к ней заходил охранник. Пациентка стонала, ее били конвульсии, она съезжала с кушетки. Охранник грубо возвращал комсомольчанку в исходное положение.

Примерно через 2,5 часа женщина перестала стонать и подавать признаки жизни. Ее увезли в реанимацию, где комсомольчанка скончалась. По данному факту минздрав проводит служебную проверку. Следственную проверку организовали правоохранительные органы.

- В ходе проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, следователями будет дана всесторонняя оценка, в том числе действиям персонала медицинского учреждения. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ход проверки контролирует прокуратура региона.

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