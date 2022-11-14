Мороз до -12 ждет Хабаровск 15 ноября Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник жителей всего региона не порадует осеннее тепло. В краевую столицу уже пришла полноценная зима. Погода в Хабаровске 15 ноября будет морозной, но без осадков. Синоптики прогнозируют падение температуры от -10 до -12 ночью, а днем ожидается от -2 до ноля градусов. Юго-западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду.

На юге региона существенные осадки не ожидаются. Ночью столбик термометра покажет до -13, а днем - от -7 до +2. В центральной части Хабаровского края погода 15 ноября будет бесснежной, маловетреной. Температура ночью от -7 до -24, днем от -7 до +2. На севере небольшой снег ожидается в Аяно-Майском и Охотском районах. Ночью похолодает до -19, а днем воздух прогреется только до -3 градусов.

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