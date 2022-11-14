Мультфильм «Спина к спине» попал на крупнейший видеохостинг холдинга Tencent Фото: «Мечталет»

Мультипликационный сериал «Спина к спине» производства хабаровской анимационной студии «Мечталет» появился на китайских видеохостингах.

- Мультфильм «Спина к спине» появился на видеохостингах крупнейшего холдинга Tencent в КНР, - подтвердил «КП» - Хабаровск» Илья Кузнецов, представитель компании «Мечталет».

Сервисы Tencent, такие, как WeChat и Qzone, входят в топ-10 по количеству пользователей в КНР. Продвижение на рынок Страны восходящего солнца был анонсирован представителями студии еще в начале ноября.

Напомним, что у мультфильма «Спина к Спине» больше 80 миллионов просмотра на YouTube. Его уже можно увидеть в онлайн-кинотеатрах ОККО, MEGOGO, IVI, Wink и других.

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