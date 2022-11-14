Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 принят в Хабаровском крае Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Проект бюджета на 2023 год был принят на заседании закдумы Хабаровского края 14 ноября. В документе также указан план распределения средств на 2024-2025 год. Парламентарии поднимали вопрос увеличения финансирования по нескольким направлениям: ремонт дорог, обеспечение жителей лекарствами, повышение зарплаты бюджетникам и некоторые другие.

- Как говорил основоположник российского парламентаризма Геннадий Селезнев, проект бюджета страны - это не бесспорный документ, так как нужно учитывать интересы субъектов страны, - сказал Кирилл Цмакалов, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Он также отметил, что Правительство России увеличит доходы Хабаровского края в 2023-2025 годах почти на 8,5 миллиарда. Доходы региона станут немного больше 141 миллиона рублей, а расходы - 146 миллионов.

На заседании был принят и бюджет Хабаровского краевого фонда ОМС на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годы.

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